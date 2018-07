Forças Armadas ajudam no programa de combate à dengue no Distrito Federal Duzentos homens das Forças Armadas começaram ontem a atuar no combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, no Distrito Federal. Até o dia 15 deste mês foram confirmados 1.956 casos da doença, com 11 mortes. Em São José do Rio Preto, São Paulo, a prefeitura começou a combater a dengue com libélulas. No fim de semana, cerca de 300 mudas da planta Crotalaria juncea foram distribuídas para moradores. As flores da planta atraem as libélulas, que se alimentam das larvas e do Aedes.