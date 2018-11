Por determinação do governo federal, 40 homens do Comando de Operações Táticas, a "tropa de elite", da Polícia Federal (PF) chegaram hoje a Salvador. Eles terão a missão de executar os mandados de prisão expedidos contra integrantes do movimento grevista da Polícia Militar. Os policiais federais também serão responsáveis pela remoção dos detidos para presídios federais.