Forças armadas egípcias prendem 6 'terroristas' na região do Sinai Uma fonte no Exército egípcio disse na sexta-feira que as Forças Armadas do país prenderam seis "terroristas" na região do Sinai, após um ataque a uma delegacia de polícia no início da semana que matou 16 guardas da fronteira, informou a televisão estatal.