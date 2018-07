Forças Armadas têm melhor avaliação entre brasileiros As Forças Armadas é a instituição com melhor avaliação por parte dos brasileiros: sua atuação recebeu a nota média 7,4 segundo o Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Em seguida aparecem empatadas, com média 7,1, a Igreja Católica e a Polícia Federal (PF). Em último lugar estão as instituições político-partidárias, avaliadas pelos brasileiros com média 3,6. Na análise por regiões, a melhor nota atribuída à Igreja Católica, Imprensa, Governo Federal, Ministério Público, Governo do Estado, Senado e Partidos Políticos foi dada pela região Nordeste do Brasil. Já as maiores avaliações dadas para Forças Armadas, Polícia Federal, Poder Judiciário, Igreja Evangélica, Sindicato dos Trabalhadores, Empresários, Prefeitura, Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados e Câmara dos Vereadores partiram da Região Centro-Oeste do País. O Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e entrevistou, por telefone, 1.500 brasileiros das cinco regiões do País, no período de 29 de maio a 2 de junho.