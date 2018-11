Forças Armadas vão combater desmatamento em MT As Forças Armadas participarão no combate ao desmatamento ilegal em Mato Grosso, na etapa do bloqueio da comercialização de madeiras exploradas ilegalmente no Estado. A informação é do superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ramiro Martins Costa. Desde hoje, o órgão monta estratégia de atuação.