Forças Armadas vão mobilizar 57 mil homens na Copa Até 57 mil homens das Forças Armadas estarão envolvidos diretamente na segurança da Copa do Mundo, em junho. Mas, ao contrário do que se imagina, brasileiros e estrangeiros não verão soldados e tanques nas ruas das cidades-sede. Responsáveis pelos setores estratégicos, os militares estarão no entorno de centrais de energia, torres de transmissão, no céu e no mar.