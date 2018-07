Forças curdas assumem o controle de poços de petróleo em Kirkuk, norte do Iraque Forças curdas conhecidas como peshmergaassumiram o controle de dois poços de petróleo perto de Kirkuk nesta sexta-feira, e expulsaram trabalhadores árabes, substituindo-os por pessoal curdo, segundo o Ministério do Petróleo em Bagdá e fontes na Companhia de Petróleo do Norte.