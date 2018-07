Forças curdas assumem o controle de poços de petróleo no norte do Iraque

Eles disseram que os curdos se apropriaram de instalações nos campos petrolíferos de Bai Hassan e Kirkk, norte do país, na madrugada desta sexta-feira.

O Ministério Nacional do Petróleo em Bagdá condenou a tomada dos poços de Kirkuk e Bai Hassan e pediu que os curdos se retirem imediatamente para evitar "consequências calamitosas".

A ocupação ocorreu um mês depois de as forças curdas tomarem o controle da cidade vizinha de Kirkuk, após a retirada das tropas iraquianas durante a rápida ofensiva de militantes do grupo Estado Islâmico (EIIL), que se apoderou de amplas áreas no norte e oeste do Iraque.

A violência também elevou a tensão política entre o primeiro-ministro Nuri al-Maliki e líderes curdos, que se retiraram do governo de Maliki, liderado pelos xiitas.

"O Ministério do Petróleo confirma que forças armadas peshmerga junto com alguns civis entraram em estações de produção de petróleo nos campos de Kirkuk e Bai Hassan na madrugada desta sexta-feira e expulsaram trabalhadores", disse um porta-voz do ministério.

(Reportagem de Raheem Salman)