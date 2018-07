Forças da Otan libertam 20 reféns de piratas somalis Militares holandeses libertaram neste sábado 20 reféns iemenitas e prenderam por um breve período sete piratas que forçaram seus prisioneiros a navegar em um "navio mãe," atacando barcos no Golfo de Áden, disseram autoridades da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).