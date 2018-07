Forças da Síria deixam ao menos 85 mortos em subúrbio de Damasco

"Identificamos 85 executados sumariamente, incluindo 28 baleados em um hospital improvisado após as forças de Assad terem entrado em Jdeidet al-Fadel. Tememos que o número de vítimas do massacre seja muito maior", disse Abu Ahmad al-Rabi, ativista no distrito adjacente de Jdeidet Artouz.

Não havia confirmação imediata sobre o número fornecido pelos ativistas. Autoridades sírias baniram a maior parte dos veículos de comunicação independentes desde a revolta de dois anos atrás.

(Por Khaled Yacoub Oweis)