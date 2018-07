Forças da Tunísia matam seis pessoas em confronto com grupo militante

A ofensiva em uma casa em Oued Ellil, oeste de Túnis, foi a mais recente operação de repressão da Tunísia contra militantes islâmicos, que, segundo autoridades, ameaçam a transição do país para a democracia após a queda, em 2011, do líder Zine El-Abidine Ben Ali.

Diversos militantes, incluindo mulheres, estavam presos em uma casa desde quinta-feira, após embates nos quais um policial foi morto quando tropas cercaram o local, de acordo com autoridades.

Autoridades disseram que um homem e cinco mulheres foram mortos quando as tropas avançaram sobre a casa nesta sexta-feira. Eles disseram também que duas crianças foram resgatadas.

“Nossas forças especiais mataram seis pessoas de um grupo terrorista que incluía cinco mulheres, as quais também trocaram fogo com nossas forças”, disse o porta-voz do ministério do Interior, Mohamed Ali Aroui, por telefone.

Detalhes sobre a batida policial e o que as autoridades suspeitavam que o grupo estivesse planejando fazer ainda não foram esclarecidos.

(Por Tarek Amara)