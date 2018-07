Forças de Assad bombardeiam norte, mas evitam fronteira turca

Comandantes turcos inspecionaram as baterias de mísseis implantados na região de fronteira na quinta-feira após a Síria ter derrubado um avião turco há uma semana, o que aumentou drasticamente as tensões entre as duas nações.

O posicionamento dos turcos, um alerta ao presidente sírio, Bashar al-Assad, coincide com o aumento da violência em toda a Síria e com os esforços internacionais cada vez mais urgentes para forjar um acordo de paz conforme a nação mergulha em uma guerra total.

À medida que a dimensão turco-síria aumentava a pressão ainda mais, o enviado de paz da ONU, Kofi Annan, disse nesta sexta-feira que estava "otimista" de que as conversações de crise em Genebra, no sábado, iriam produzir um resultado aceitável, o que até agora se mostrou evasivo.

Analistas regionais disseram que, embora nem a Turquia nem seus aliados da Otan pareçam ter qualquer apetite para impor uma zona de exclusão aérea formal sobre o território sírio, o primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, tinha deixado claro para Assad que ele estaria arriscando o que chamou de "ira" da Turquia se seus aviões chegassem perto de suas fronteiras.

Recentemente, houve confrontos perto da fronteira entre as forças sírias e rebeldes. No final de semana passado, Damasco disse que "terroristas" que se infiltraram a partir da Turquia foram mortos e houve relatos de forças sírias atirando em campos de refugiados na Turquia.

Estados Unidos, Grã-Bretanha e França já disseram que Assad é responsável pela violência, que segundo estimativas das Nações Unidas já matou pelo menos 10.000 pessoas, e não está mais apto a governar. Rússia e China, no entanto, rejeitam o que eles descrevem como pedidos ocidentais para "mudança de regime".

A Turquia, que abriga cerca de 34.000 refugiados da Síria e fornece bases para o movimento rebelde Exército Livre da Síria (FSA), está na frente dos esforços para derrubar Assad.

REUNIÃO DE TANQUES SÍRIOS

O Observatório Sírio para Direitos Humanos disse que 190 pessoas, incluindo 125 civis, foram mortos na quinta-feira.

O general Mustafa al-Sheikh, chefe do Conselho Superior Militar, um grupo de altos oficiais que desertaram das forças de Assad, afirmou que cerca de 170 tanques sírios se reuniram em uma escola de infantaria perto da aldeia de Musalmieh, a nordeste da cidade de Aleppo, a apenas 30 quilômetros da fronteira turca.

"Eles estão se preparando ou para ir à fronteira para combater o posicionamento turco ou para atacar as cidades e aldeias (sírias) de rebeldes em torno da fronteira norte de Aleppo", disse Sheikh à Reuters por telefone a partir da fronteira.

Omar Abdallah, um ativista em Idlib coordenando o Exército Livre da Síria disse: "“Depois de fazer alvos na zona rural de Aleppo e Idlib, o exército está se reagrupando ... Há especulações de que essas forças pretendem cercar Aleppo a partir de 1o de julho."

(Reportagem de Stephanie Nebehay, Erika Solomon e Mariam Karounty)