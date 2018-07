Forças de Assad voltam a atacar subúrbio de Damasco; 20 mortos

Os corpos dos homens, a maioria com tiros à queima-roupa, foram encontrados em porões e em lojas e casas saqueadas por militares leais ao governo, de acordo com as fontes. O número de mortos na localidade sunita subiu para 50 em consequência da ofensiva do Exército, que começou na segunda-feira.

Foi impossível verificar independentemente as informações dos ativistas e dos moradores por causa das restrições impostas pelas autoridades sírias à imprensa não-estatal.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis e da redação de Amã)