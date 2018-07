Forças de segurança da Tunísia tentam conter protestos

A guarda nacional pertencente às forças do Ministério do Interior lançou gás lacrimogêneo de dentro de veículos blindados na cidade de Siliana, a noroeste de Túnis à beira do deserto Saara.

"Com nosso sangue e alma nos sacrificamos por você, Siliana", cantaram cerca de 3 mil manifestantes enquanto atiravam pedras contra as forças de segurança. A polícia perseguiu os manifestantes pelas ruas em um aparente esforço para prendê-los.

O partido islâmico Ennahda, que ganhou a primeira eleição pós-primavera árabe na Tunísia no ano passado, rejeitou os pedidos par remover o governador de Ennahda da região, acusando os políticos de esquerda de incitar os protestos.

O governo tenta reanimar a economia diante da queda do comércio com a zona do euro e de disputas entre secularistas e islamistas radicais salafistas sobre o futuro do país.

