Forças de segurança do Iêmen bloqueiam acesso à embaixada dos EUA Forças de segurança do Iêmen bloquearam ruas nos arredores da embaixada dos EUA em Sanaa, nesta sexta-feira, preparando-se para mais protestos contra um filme considerado insultuoso ao islamismo, um dia depois de manifestantes terem invadido o fortemente blindado complexo e entrarem em confronto com a polícia.