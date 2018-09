Forças do Barein aumentam repressão a manifestantes

Fontes hospitalares disseram que três policiais e dois manifestantes foram mortos nos confrontos, que começaram um dia depois de o Barein declarar lei marcial para acabar com os protestos. A vizinha Arábia Saudita já enviou tropas ao pequeno país do Golfo Pérsico também para dissipar as manifestações.

Mas um desafiador movimento juvenil convocou manifestantes de todos os subúrbios de Manama para se concentrarem na rua Budaya, ao norte da capital. Anteriormente, uma autoridade havia alertado a população a evitar aglomerações públicas.

Minutos após a convocação, um oficial militar apareceu na TV estatal anunciando a proibição de todas as marchas e aglomerações e decretou um toque de recolher entre 16h e 4h da manhã em toda a região da capital. Uma testemunha da Reuters viu tanques e veículos blindados se dirigindo à rua Budaya.

Um parlamentar de oposição disse que a repressão aos manifestantes equivale a uma declaração de guerra.

"É uma guerra de aniquilação. Isso não acontece nem mesmo em guerras, e não é aceitável", disse Abdel Jalil Khalil, líder da bancada do partido governista Wefaq. "Eu os vi usando munição real, diante dos meus próprios olhos."

O deputado afirmou que pelo menos cinco pessoas foram mortas pelas forças de segurança espalhadas pela capital. Não houve confirmação independente disso.

Os Estados Unidos -- que têm no Barein a sede da sua Quinta Frota Naval -- pediram moderação ao governo da ilha, e enviaram o secretário-assistente de Estado Jeff Feltman para tentar promover um diálogo político entre a monarquia e a oposição.

Os xiitas, que somam mais de 60 por cento da população barenita, se dizem discriminados pelos sunitas. Movimentos pela queda da monarquia têm causado alarme entre a minoria sunita e na vizinha Arábia Saudita, que também abriga uma expressiva minoria xiita.

Helicópteros sobrevoaram a praça da Pérola e a tropa de choque disparou gás lacrimogêneo ao avançar contra os manifestantes acampados. Os jovens reagiram com coquetéis molotov e se dispersaram quando foram atingidos por mais gás lacrimogêneo. Em cerca de duas horas a praça já estava vazia, mas os policiais derrubaram dois policiais de seus carros durante a fuga.

Usando máscaras pretas e armas semiautomáticas, os soldados também bloquearam várias ruas, incluindo o principal acesso ao bairro xiita de Sitra. As ruas ficaram desertas, as lojas foram fechadas, e as pessoas fizeram fila em caixas eletrônicos.

"Há tiros perto e longe. Não é só tiro para o alto, é uma guerra urbana", disse um morador que vive perto da Rodovia Budaya, no noroeste do Bahrein, acrescentando que as forças havia interrompido três pontes que ligam o aeroporto de Barein, na ilha Muharraq, à ilha principal.

A policia também bloqueou o acesso ao hospital Manama Salmaniya, onde muitas vítimas civis tinham sido previamente atendidas, e testemunhas disseram que o acesso a outros centros de saúde também foi bloqueado.

Aparentemente, as forças de outros países árabes convidadas pelo governo para apoiar sua ação não se envolveram na operação.