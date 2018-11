Forças do governo e rebeldes entram em choque na Costa do Marfim

O líder da oposição Ouattara reivindica a vitória sobre o atual presidente Gbagbo na eleição presidencial de 28 de novembro.

A ONU, os Estados Unidos, a União Africana e a França reconheceram a vitória de Ouattara, que havia sido apontada pelas autoridades eleitorais marfinenses, mas Gbagbo alega ser o vencedor e tomou posse do novo mandato, com apoio da Corte Constitucional do país.

Rebeldes que controlam o norte e forças de segurança do governo entraram em confronto perto da cidade de Tiebissou, que fica na linha divisória entre o sul, controlado por Gbagbo, e o norte, administrado pelos rebeldes que apoiaram a candidatura de Ouattara..

Uma testemunha da Reuters disse que os dois lados trocaram muitos tiros a norte de Tiebissou. O intenso tiroteio na área se manteve por pelo menos três horas, segundo disseram civis que fugiram do confronto. Não há informações sobre vítimas.

Em Abidjã, centro econômico do país, uma intensa troca de tiros ocorreu pela manhã, perto do hotel que serve de base para Ouattara e seus partidários. Os disparos foram contínuos e surgiram antes do início da marcha que tinha como objetivo de tomar o controle da TV estatal, disseram testemunhas.

Um porta-voz da Embaixada dos EUA informou que a área no entorno do edifício foi atingida por uma granada lançada por um foguete, mas não machucou ninguém, apenas causou danos leves.

"Está havendo tiroteio. Há artilharia. Há explosões. Está tudo vindo da direção do Golf Hotel", disse uma testemunha, referindo-se ao local que Ouattara e seus seguidores utilizam como sua base, sob vigilância de forças de paz da ONU. Uma outra testemunha que mora nas imediações confirmou escutar tiros de armas pesadas.

Forças de segurança do governo, alojadas em caminhonetes equipadas com metralhadoras, bloquearam as ruas que conduzem ao hotel.

Gbagbo, declarado vitorioso pela principal corte do país, controla as instituições do Estado. Ele colocou os militares e a polícia em massa nas vias das principais cidades depois que os aliados de Ouattara fizeram um chamado à população para sair às ruas e assumir o controle dos edifícios públicos.

A tensão vinha aumentando no país, principal produtor mundial de cacau, depois da eleição de 28 de novembro, cujo objetivo era aplacar a divisão entre o norte e o sul, decorrente da guerra civil de 2002/2003. No entanto, agora há o temor do retorno do conflito aberto.

Uma manifestação na capital, Yamoussoukro, na quarta-feira, foi reprimida pela polícia com o uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Pelo menos uma pessoa morreu, disseram testemunhas.

A ONU reconheceu a vitória Ouattara na eleição presidencial. Ouattara, ex-funcionário do FMI, recebeu apoio dos rebeldes nortistas que enfrentaram Gbagbo em 2002/03.

As autoridades eleitorais haviam declarado a vitória de Ouattara no segundo turno da eleição, com 54,1 por cento dos votos. Mas o Conselho Constitucional -- dirigido por um aliado de Gbagbo -- acatou a queixa do presidente de que houve fraude a favor de seu rival no norte do país e anulou milhares de votos de regiões que são reduto de partidários de Ouattara.