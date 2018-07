Forças do governo sírio tentam reagir a avanço rebelde

O ímpeto sem precedentes dos rebeldes nos últimos dias deixa alguns combatentes confiantes de que os 42 anos de domínio da família Assad sobre a Síria estão prestes a terminar. Mas Assad continua sendo um adversário temível.

"O regime está sem leme há três dias. Mas o bombardeio aéreo e terrestre contra Damasco e seus subúrbios mostra que ele não perdeu a força para atacar e está se reagrupando", disse o ativista de oposição Moaz al-Jahhar, falando por telefone de Damasco.

O conflito de 16 meses entrou numa nova fase depois de um atentado a bomba, na quarta-feira, que matou o ministro da Defesa, o poderoso cunhado de Assad, o chefe de inteligência do país e um general de alta patente.

Desde então, os rebeldes avançaram para o coração da capital e assumiram o controle de outras cidades. Na quinta-feira, capturaram também postos de controle nas fronteiras com o Iraque e a Turquia, algo inédito nos meses de conflito.

Assad não fala em público desde o atentado de quarta-feira, o que contribui para a sensação de que seu poder está se esvaindo, num dos mais estratégicos países do Oriente Médio. Os funcionários mortos no atentado de quarta-feira foram enterrados nesta sexta-feira, mas o presidente não compareceu, e seu paradeiro é desconhecido.

Os próximos dias vão determinar se o governo de Assad pode se recuperar do atentado, ou se os rebeldes vão conseguir mesmo "libertar" Damasco, como haviam anunciado.

Com armas leves, rebeldes se deslocam a pé por bairros residenciais da capital, atacando instalações de segurança e postos de controle viários espalhados pela cidade.

Ativistas disseram que pelo menos 100 pessoas foram mortas nesta sexta-feira em Damasco. Os relatos não podem ser verificados de forma independente por causa das restrições do governo à presença de jornalistas estrangeiros.

Potências regionais e mundiais se preparam agora para a fase final do conflito, com a esperança de afastar Assad do poder sem desencadear uma guerra sectária que poderia se espalhar para outros países desta região, uma das mais voláteis do mundo.

A diplomacia está sendo atropelada pelos fatos no terreno. Um dia depois de China e Rússia vetarem uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que abriria caminho para sanções contra Assad, o Conselho de Segurança aprovou uma renovação por 30 dias do mandato de uma pequena missão internacional de observação na Síria.

Em um sucesso pelo menos aparente para as forças de Assad, a TV estatal afirmou que nesta sexta-feira soldados eliminaram "mercenários e terroristas" do bairro de Midan, no centro de Damasco. A emissora mostrou corpos de homens vestindo jeans e camisetas. Alguns estavam cobertos de sangue; outros, queimados.

Ativistas da oposição e fontes rebeldes confirmaram nesta sexta-feira que bateram em retirada do bairro depois de sofrerem um intenso bombardeio, mas afirmaram que estão avançando em outros lugares.

(Reportagem adicional de Oliver Holmes, Samia Nakhoul e Dominic Evans, em Beirute; e de Saad Shalash, perto de Qaim, no Iraque)