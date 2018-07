Forças dos EUA libertam dois reféns de piratas na Somália

Os trabalhadores humanitários Jessica Buchanan, dos EUA, e Dane Poul Hagen Thisted, da Dinamarca, foram sequestrados na cidade de Galkayo, na região semi-autônoma de Galmudug em outubro, enquanto trabalhavam para o grupo dinamarquês Danish De-mining Group (DDG), que desativa minas.

"Esta é mais uma mensagem ao mundo que os Estados Unidos estarão fortemente contra quaisquer ameaças ao nosso povo", disse o presidente norte-americano, Barack Obama, em comunicado.

Helicópteros militares transportaram tropas de elite para o campo perto de Haradheere, uma base pirata importante na região central da Somália, disse o comando africano de Washington (Africom), sediado na Alemanha, em comunicado.

"Todos os nove sequestradores foram mortos durante a operação", disse.

O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, confirmou que nenhum soldado norte-americano foi morto na operação.

O Conselho de Refugiados Dinamarquês disse que Buchanan e Thisted foram levados para um local seguro. Relatos da mídia disseram que eles tinham sido levados para o vizinho Djibuti, que abriga a única base militar dos EUA na África e a maior base da França no continente.

Gangues de piratas somalis tipicamente sequestram navios no Oceano Índico e no golfo de Aden e mantêm as tripulações até que recebam um resgate. O sequestro de trabalhadores humanitários em Galkayo foi um caso incomum de uma gangue de piratas ter realizado um rapto em terra.

(Reportagem adicional de Mohamed Ahmed, em Mogadíscio; John Acher e Mette Fraende, em Copenhaguen; David Clarke, em Nairóbi; e Eric Beech, em Washington)