Forças federais ocuparão a Maré, afirma Cabral O governador Sérgio Cabral anunciou nesta segunda-feira, 24, que forças federais ocuparão o Complexo da Maré, na zona norte. Ele solicitou à presidente Dilma Rousseff o emprego de Garantia de Lei e da Ordem (GLO), operação militar em área previamente estabelecida e com prazo limitado. "É um passo decisivo para política de avanço da segurança pública. É uma área estratégica do Rio de Janeiro, do ponto de vista de ir e vir, porque lá passam as linhas Vermelha e Amarela, a Avenida Brasil, está próxima do aeroporto internacional", afirmou o governador.