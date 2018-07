Forças iraquianas retomam controle de maior refinaria do Iraque

Os insurgentes atacaram a refinaria Baiji, no Iraque, há uma semana, explodindo o perímetro ao redor do local e assumindo o controle de várias instalações, incluindo os tanques de estocagem.

Um porta-voz das forças de contraterrorismo do Iraque disse à Reuters que tropas que protegem a refinaria já retomaram a maioria das instalações, embora ainda haja alguns insurgentes no local.

"Esperamos retomar o controle total em duas horas", disse Sabah al-Noamani.

Forças iraquianas retomaram a refinaria das mãos de militantes em novembro, mas perderam o controle novamente.

Insurgentes do Estado Islâmico sofreram uma grande derrota neste mês, quando tropas iraquianas e paramilitares xiitas expulsaram o grupo da cidade de Tikrit, mas os militantes voltaram à ofensiva em Baiji e na província de Anbar no oeste do país. Milhares de famílias fugiram de Anbar nos últimos dias, depois que o Estado Islâmico investiu contra Ramadi e autoridades locais avisaram que a cidade estava por cair. Dois membros do conselho provincial de Anbar e o major da polícia Khalid al-Fahdawi, que está estacionado em Ramadi, afirmou que reforços estavam a caminho e que a cidade não estava mais em perigo imediato. "O perigo ainda está lá, mas a situação está melhor do que ontem", afirmou o membro do conselho provincial Sabah Karhout.

(Reportagem de Isabel Coles)