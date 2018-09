Forças pró-Ouattara aproximam-se da capital da Costa do Marfim

As forças leais a Ouattara lançaram ofensivas a partir do leste, do oeste e do centro do país nos últimos dias e agora controlam importantes áreas produtoras de cacau numa incursão ao sul destinada a tirar do poder Laurent Gbagbo, que se recusa a deixar a Presidência após uma polêmica eleição.

Dezenas de milhares de civis têm procurado se refugiar dos confrontos em igrejas e outros prédios públicos.

Ao mesmo tempo, jovens pró-Gbagbo mataram sete civis ao abrir fogo num bairro pró-Ouattara na capital comercial Abidjan, disseram testemunhas.

Moradores de Tiebissou, situada 40 quilômetros ao norte da capital administrativa do país, Yamoussoukro, disseram que as forças pró-Ouattara tomaram a cidade depois de marchar a partir de Bouake, a principal cidade do território do norte controlada por eles desde a guerra de 2002 e 2003.

"Os combatentes vieram de Bouake e tomaram a cidade. Eles estão patrulhando todos os lugares na cidade", disse o morador Sebastien Konan. "Os partidários (de Gbagbo) fugiram."

Moradores afirmaram que as forças pró-Ouattara que avançam a partir do oeste também tomaram o controle de Bouafle, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Yamoussoukro, que oficialmente é a capital, mas que de fato funciona como pouco mais do que um refúgio presidencial.

Enquanto isso, outro grupo de combatentes pró-Ouattara tomou o controle de Soubre, a última grande cidade na estrada para o porto de cacau de San Pedro.

"As forças republicanas tomaram a cidade sem nenhuma resistência", disse Madou Kone, morador local.

O confronto começou com uma disputa violenta sobre a eleição presidencial de novembro passado. Os resultados certificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) indicaram a vitória de Ouattara, mas Gbagbo se recusa a admitir a derrota. A briga reiniciou a guerra civil à qual deveria pôr fim.