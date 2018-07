Forças sauditas matam manifestante em província petrolífera

A Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo do mundo, é sensível a qualquer instabilidade ligada aos xiitas na Província Oriental. Segundo as autoridades, os conflitos podem estar sendo fomentados pelo Irã, um país xiita, em uma tentativa de desestabilizar a região do Golfo Pérsico. O Irã nega tal envolvimento.

Segundo o site xiita www.rasid.com, forças de segurança sauditas abriram fogo na noite de quinta-feira depois que manifestantes atiraram pedras contra um veículo da polícia em Awamiya, um vilarejo da Província Oriental.

O site também divulgou uma foto de Essam Mohamed Abu Abdallah, de 22 anos, supostamente morto por disparos das forças de segurança. No entanto, um email enviado por um ativista à Reuters indicou que o protesto era pacífico.

O site Rasid também disse que forças de segurança interditaram as entradas para o vilarejo depois de confrontos entre moradores locais e forças de segurança. O Ministério do Interior saudita não estava imediatamente disponível para comentar.

O reino governado por sunitas - majoritários no país - afirma que a população xiita é de 1,3 milhão, num total de 19 milhões de habitantes. De acordo com grupos defensores de direitos humanos, há cerca de 2 milhões de xiitas na Arábia Saudita.