Forças sírias atiram em protestos anti-Assad--ativistas Forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, dispararam tiros para dispersar manifestantes que exigiam a renúncia do líder nesta sexta-feira em Deir al-Zor, no leste do país, e em Houran Plain, no sul, disseram ativistas, enquanto protestos irromperam em todo o país.