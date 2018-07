Forças sírias combatem rebeldes no centro da cidade de Aleppo

AMÃ - Rebeldes sírios lançaram uma ofensiva nesta terça-feira, 24, para assumir o controle de Aleppo, no noroeste do país, entrando em confronto com o Exército e membros do aparato de inteligência às portas da Cidade Velha, de acordo um site das Nações Unidas ligado à preservação do patrimônio mundial, moradores e ativistas da oposição.

Na periferia norte de Aleppo, principal cidade industrial e comercial da Síria, as forças do presidente Bashar al-Assad sufocaram durante a noite um motim na prisão da cidade, usando gás lacrimogêneo e metralhadoras, disseram as fontes. Morreram 15 detentos, segundo ativistas que estão em contato com sobreviventes.

Armas químicas

O governo sírio ainda mantém pleno controle do arsenal de armas químicas, disse hoje um alto funcionário israelense do setor de defesa, Amos Gilad. "O temor, claro, é que o regime se desestabilize e o controle também se desestabilize", disse Gilad à Rádio Israel. Mas ele acrescentou: "No momento, todo o sistema de armas não-convencionais está sob pleno controle do regime."

Países ocidentais e Israel expressaram a preocupação de que esse armamento caia em mãos de grupos militantes à medida que o poder do presidente sírio, Bashar al-Assad, se desintegra.