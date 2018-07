Forças sírias combatem rebeldes no centro de Aleppo Rebeldes sírios lançaram uma ofensiva nesta terça-feira para assumir o controle de Aleppo, no noroeste do país, entrando em confronto com o Exército e membros do aparato de inteligência às portas da Cidade Velha, de acordo um site das Nações Unidas, moradores e ativistas da oposição.