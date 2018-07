Forças sírias e rebeldes cometeram crimes de guerra, diz ONU

De acordo com o relatório, os rebeldes que tentam depor o presidente sírio, Bashar al-Assad, também cometeram crimes de guerra, mas suas violações "não alcançam a gravidade, frequência e escala" das promovidas pelo Exército e as forças de segurança do governo.

"A comissão encontrou motivos razoáveis para acreditar que forças do governo e a Shabbiha cometeram crimes contra a humanidade, de assassinato e tortura, crimes de guerra e violações flagrantes da lei internacional sobre direitos humanos e da lei humanitária internacional, incluindo matanças ilegais, tortura, prisões arbitrárias, violência sexual, ataque indiscriminado, pilhagem e destruição de propriedade", diz o relatório de 102 páginas elaborado pela comissão independente, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)