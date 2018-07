Forças sírias iniciam ofensiva em região central de Damasco

Tropas da Quarta Divisão Armada e da Guarda Republicana levantaram barricadas nas ruas principais do bairro de Barzeh, vasculharam casas e realizaram prisões.

Habitantes disseram que as tropas buscavam ativistas da oposição e membros do grupo opositor Exército de Libertação da Síria, que tem garantido a segurança dos manifestantes durante os protestos contra o presidente Bashar al-Assad no distrito.

(Por Khaled Yacoub Oweis)