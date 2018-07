Testemunhas disseram que as pessoas gritavam "o povo quer a queda do regime" e "Bashar, seu covarde, leve seus soldados para Golã", numa referência ao presidente do país, Bashar al-Assad, e às colinas de Golã, na fronteira com Israel, local pacífico desde um cessar-fogo em 1974.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)