O Conselho da Liderança da Revolução de Hama disse à Reuters que a maioria dos mortos em Tremseh era civil e que o vilarejo foi bombardeado por helicópteros e tanques antes de ser invadido por milicianos pró-governo que conduziram execuções.

Há 16 meses tropas sírias reprimem com violência as manifestações pró-democracia, que pressionam pela renúncia do presidente sírio, Bashar al-Assad.