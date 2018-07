Forças vão ocupar Maré no sábado com 2,5 mil homens

A ocupação vai contar com blindados do Exército e da Marinha, além de diversas outras viaturas para transporte de tropa e logística, motocicletas e aeronaves do Comando de Aviação do Exército.

Caso necessário, a Aeronáutica também poderá participar da Força de Pacificação, que será comandada pelo general de brigada Roberto Escoto, comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista. A base será montada no quartel do CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio), na Avenida Brasil, nas imediações do Complexo da Maré.

Inicialmente, a GLO está prevista para terminar no dia 31 de julho, mas poderá ser prorrogada. Os militares aturarão em quinze favelas da Maré, com área aproximada de dez quilômetros quadrados. Mais detalhes serão divulgadas em entrevista na tarde desta quinta-feira, 3, do general de brigada Ronaldo Lundgren, chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Leste. A Maré foi ocupada pela PM, com apoio de blindados da Marinha, no último domingo.