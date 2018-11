Ford investe R$400 mi em fábrica de motores no Nordeste

Segundo a companhia, a unidade será a primeira fábrica de motores da região Nordeste e terá capacidade de produção de 210 mil motores por ano.

No início do mês, a Ford havia afirmado que pretendia mudar 100 por cento de sua produção no Brasil para métodos internacionais de produção até 2015. Segundo o presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos de Oliveira, o investimento na fábrica de motores faz parte desta estratégia.

A Ford planeja lançar mais três modelos em 2012 no Brasil baseados nas plataformas globais.

(Por Priscila Jordão)