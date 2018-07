Ford prevê vendas maiores nos EUA A Ford Motor afirmou que as vendas de automóveis nos EUA deverão crescer nos próximos dois anos por causa de vários programas de estímulo e de uma recuperação na maior economia do mundo. Na apresentação do Figo - o novo carro compacto da montadora a ser produzido na Índia -, o presidente e executivo-chefe da companhia, Alan Mulally, disse que entre 10,5 milhões e 11 milhões de veículos deverão ser vendidos nos EUA neste ano. Em 2010, as vendas deverão subir para 12,5 milhões e, em 2011, para 14,5 milhões.