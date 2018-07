Forma e função Um café na Kopenhagen e um salgado da Brasileira Express (considerado um dos melhores do ABC) podem estar no roteiro de quem passeia pelo Metrópole desde sua reinauguração, no fim de 2011. Mais bonito - com novas fachadas, piso, iluminação e mobiliário - o shopping também ficou mais funcional: ganhou cerca de 30 lojas como Fast Shop, Emme e The Jeans Boutique. Se for preciso um descanso depois das compras, há grandes pufes coloridos, bancos de metal e pequenas salas de estar com sofás e tapetes. A praça de alimentação não entrou no pacote de renovação e mantém a estética antiga - as alternativas são os restaurantes La Pasta Gialla, Outback e Mr. Jack's.