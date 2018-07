Formação de professores deve ser o foco principal

Dos R$ 2,7 bilhões reservados para o programa nos próximos dois anos, R$ 500 milhões serão para premiar, em 2014, municípios e escolas que tenham tido avanços e apresentem boas práticas de alfabetização.

Como a primeira avaliação será apenas em 2013, o governo não terá dados para saber onde houve avanços efetivos. Mas, segundo o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, será possível encontrar outras formas de definir quem são os merecedores do prêmio. "Temos uma comissão do MEC com os secretários de Educação dos Estados e dos municípios para ver como isso pode ser feito", disse.

Resultados. Os recursos deverão ir para escolas e municípios, mas o ministro pretende que parte deles chegue até os professores com os melhores resultados. "No Ceará (de onde saiu a ideia original do pacto), até 30% dos recursos são repassados para os professores", explicou.

Além da formação, parte do investimento feito pelo governo federal será em livros didáticos, tanto para os estudantes como para os professores, bem como obras de ficção e jogos de alfabetização. A intenção é distribuir 60 milhões de exemplares de livros, além do material do próprio curso de formação.

Os cursos terão duração de dois anos e no primeiro ano serão usados R$ 750 milhões para pagar as bolsas de 360 mil professores e 18 mil tutores. O pacto, no entanto, deverá se estender por mais tempo, até que, de acordo com Mercadante, todas as crianças das escolas públicas do País estejam alfabetizadas aos 8 anos.