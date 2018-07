Formado pela USP pode ficar sem registro

ESPECIAL PARA O ESTADO

Os formados no curso de Obstetrícia da Universidade de São Paulo (USP) não têm garantia de registro profissional, mesmo com a revisão da grade curricular. O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) desautorizou a seção regional de São Paulo - que havia confirmado o credenciamento - e informou que o curso ainda está em processo de análise por uma comissão.

Segundo o presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri da Silva, cabe à instituição federal o registro profissional. Segundo ele, o conselho regional de São Paulo se excedeu em sua atribuição. "A competência legal é do conselho federal e nós só recebemos a nova grade há dois dias."

A nova grade - que inclui, entre outras mudanças, mais um semestre de aulas, foco na área prática e novas disciplinas de biologia e enfermagem - está em análise pela câmara técnica do Cofen. Os cinco integrantes do órgão, todos doutores especialistas em educação, devem finalizar a análise até a próxima reunião do conselho, marcada para a última semana de agosto. "Caso a nova proposta esteja de acordo com as diretrizes nacionais da área de enfermagem, aprovaremos."

Em entrevista ao Estado nesta semana, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Claudio Alves Porto, afirmou que o credenciamento era certo. Disse ainda que a oficialização era desnecessária. Segundo ele, a denominação de registro estaria acertada: enfermeiro obstetriz. Ontem, Porto atribuiu a confirmação a um "ruído de comunicação". "O processo foi feito por nós, depois que USP trouxe as alterações. Nós nos posicionamos a favor do registro, mas a palavra final é do Cofen."

Porto negou que tenha se precipitado quanto ao registro em função da relação que tem com o ex-governador e atual candidato do PSDB ao governo do Estado, Geraldo Alckmin. O tucano recebeu fortes críticas em relação à USP da zona leste, que teria sido implementada às pressas para servir de bandeira política no pleito de 2006. No dia 7, o candidato foi recebido na sede do Coren, em São Paulo.

A universidade reviu a graduação oferecida no câmpus da zona leste, chamado de Escola de Artes, Ciências e Humanidades, depois de identificar que os formados não conseguiam o registro e, em consequência, aceitação no mercado. Os cerca de 80 alunos que concluíram o curso de Obstetrícia não têm encontrado emprego nem nas redes públicas de saúde estadual e municipal.

As alterações valem para o próximo vestibular. Para que consigam o registro profissional, os formados deverão cursar as disciplinas de complementação em um período que pode chegar a um ano.

A coordenadora do curso, Nádia Zanon Narchi, diz confiar na decisão do conselho federal. "O curso já tinha qualidade e fizemos uma revisão muito bem feita", afirma.