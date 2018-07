Formato de edifício gera polêmica na China

A construção de um prédio comercial vem causando polêmica na cidade de Guangzou, na China.

Alguns acham que o formato do edifício lembra o de uma antiga moeda chinesa, com um buraco no meio. Isso seria considerado um sinal de preocupação excessiva com bens materiais.

Mas a construtora defende o projeto, dizendo que o design foi inspirado em um antigo disco de jade o que simboliza, na China, grande força moral.

Com 138 metros de altura e um vão de 47 metros de diâmetro, o prédio que abrigará a bolsa da indústria do plástico de Guangdong deve mudar a paisagem local quando ficar pronto, até o final do ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.