Formato de encontro de bonecos de Olinda deve mudar

Com roupa e maquiagem iguais aos do boneco, Chagas marcou presença pela manhã, na concentração do encontro, no Largo do Guadalupe, antes de liderar os 100 gigantes que arrastaram uma multidão, no início da tarde, pelo percurso de cerca de três horas por ladeiras lotadas até a Rua de São Bento. A prefeitura estima que a população da cidade, de 400 mil habitantes, quadruplica no carnaval.

A folia em Olinda começou cedinho com o bloco "A Corda" que se diverte acordando as pessoas, fazendo barulho, batendo nas portas e, se houver permissão, entrando nas casas. Até à noite, mais de 100 troças e agremiações devem sair pelas ruas. O carnaval na cidade se estende pela Quarta-feira de Cinzas, com 19 blocos.

No Recife Antigo, a festa só termina amanhã, ao som de um "orquestrão", junção de várias orquestras de frevo, e com os shows previstos para o palco do Marco Zero, de Antúlio Madureira, Elba Ramalho, Alceu Valença e Caetano Veloso.