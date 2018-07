Formatura frustrada

MÁRCIA FERREIRA LIMA

São Paulo

O vice-reitor da Unip, professor dr. Fábio Romeu de Carvalho, diz que a avaliação do Enade é componente curricular obrigatório a todos os alunos dos cursos de graduação, sendo o registro de participação condição indispensável para a emissão do histórico escolar, independentemente de o estudante ter sido selecionado ou não no processo de amostragem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Diz ainda que, se o estudante não fizer a prova, não poderá receber o seu diploma enquanto não regularizar a sua condição no Enade. Responde que a manifestação não procede. Acrescenta que a dinâmica da Unip não funciona como a leitora quer fazer crer e que a universidade pauta suas ações à luz da legislação e sob os ditames da lei.

Dúvidas

Desde janeiro tento obter uma orientação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e da Controlar sem sucesso. O telefone sempre dá ocupado e não obtive resposta para meu e-mail. Tenho um automóvel com mais de 30 anos de fabricação, que está sem rodar há pelo menos 10 anos. Como agora todos os veículos da capital são obrigados a passar pela inspeção, quero saber quais procedimentos devo adotar, pois o veículo está em reforma e não deve ficar pronto antes do prazo determinado para a inspeção. Caso eu não o leve, estarei sujeito às multas e terei o licenciamento do automóvel bloqueado? O licenciamento dele já está em dia.

NELSON PEREIRA

São Paulo

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que, como o veículo do leitor sr. Pereira não está em uso, não existem condições para realizar a inspeção veicular ambiental. Apenas os veículos em circulação que não fizeram a inspeção estão sujeitos à multa de R$ 550. Os procedimentos para quem deixou de fazer a inspeção em 2009 são: pagar a tarifa de R$ 44,18 para efetuar o desbloqueio, além da tarifa da inspeção de R$ 56,44. O proprietário deve acessar o site www.controlar.com.br e, durante o processo de agendamento, o sistema identificará a situação irregular e fará o direcionamento adequado. Quando o veículo do sr. Pereira voltar a circular, ele poderá regularizar a situação e realizar a inspeção no veículo.

Vamos colaborar?

Gostaria de aproveitar este espaço para expressar minha profunda indignação com a sujeira que se encontra no bairro de Santa Cecília. Não são apenas sacos de lixo que se amontoam nas esquinas, há estrados de cama, restos de reformas, sofás velhos, etc. O entulho se acumula a cada hora. Os culpados? A resposta não é assim tão difícil..., mas não tenho, neste momento, a intenção de culpar os órgãos públicos. Quero chamar a atenção, porém, de todos os transeuntes, moradores, catadores e visitantes que a cada dia passam pelas Ruas Martim Francisco, Alameda Barros, Palmeiras, Baronesa de Itu, Barão de Tatuí, Jaguaribe, etc. Semana passada, por exemplo, vi um senhor estacionar o carro no meio da Barão de Tatuí e despejar sacos e sacos de entulho sob um poste de sinalização!A cidade clama por mais respeito. Vamos colaborar?

MARION CELLI

São Paulo

A Assessoria de Imprensa da Subprefeitura Sé esclarece que todos os endereços citados pela leitora se tratam de pontos viciosos, nos quais a limpeza ocorre assim que constatada a deposição, no intervalo máximo de três dias. É importante ressaltar que a Prefeitura oferece gratuitamente à população serviços que permitem a destinação correta desses materiais, como as operações cata-bagulho, que ocorrem em todos os finais de semana na cidade; e equipamentos como Ecopontos, onde qualquer pessoa pode se desfazer de até 1 m³ de material inservível todos os dias. Em atenção à solicitação da leitora, informa que o serviço de limpeza na região foi intensificado na última semana.