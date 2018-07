Fórmula do sucesso A Bundesliga, nome oficial do Campeonato Alemão, completa 50 anos de existência e pode se orgulhar de ser um torneio de sucesso. Com estádios lotados e com craques em campo, a temporada promete. Depois de ver o Borussia Dortmund conquistar os dois últimos títulos, o Bayern de Munique quer recuperar a hegemonia nacional. O clube bávaro conseguiu segurar suas estrelas, Robben, Ribery e Müller, e ainda se reforçou com Javi Martínez. O atual bicampeão, no entanto, também vem forte, ao adicionar o promissor Reus para jogar com Götze e Lewandowski. Atenção também com Schalke 04, Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach.