Fornecedora da Apple atinge baixa recorde após corte de previsão de lucro

A fabricante de materiais Nitto Denko reduziu a estimativa de lucro operacional anual em 26 por cento, para 62 bilhões de ienes (605 milhões de dólares), citando estoques excessivos em displays de cristal líquido.

O vice-presidente financeiro da empresa, Toru Takeuchi, disse a repórteres na quarta-feira que cortes na produção de smartphones tinham pressionado as vendas de filmes plásticos para displays.

"Este ano está pior do que esperávamos", disse Takeuchi. "Normalmente novembro é quando conseguimos mais dinheiro, mas o fato de que as coisas estão começando a ficar piores significa que teremos um grande recuo no período de janeiro a março".

Os papéis da Nitto Denko caíram 19 por cento, para 4.190 ienes, exercendo a maior influência negativa para o índice Nikkei.

As ações da Nitto Denko têm queda de 0,7 por cento no acumulado do ano, muito abaixo da alta de 47 por cento do Nikkei.

(Por Dominic Lau e Nobuhiro Kubo)