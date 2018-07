Fornecimento de água em bairros em SP voltará às 20h O fornecimento de água para os bairros afetados pelo rompimento de uma adutora na zona sul da cidade São Paulo deve ser restabelecido a partir das 20 horas de hoje, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A liberação total da avenida Giovani Gronchi e a reposição do asfalto, contudo, só devem ocorrer amanhã. Na madrugada deste sábado, uma adutora de 60 centímetros de diâmetro rompeu-se, deixando sem água os bairros Fazenda Morumbi, Jardim Morumbi, Paraisópolis, Real Parque, Vila Morumbi, Jardim Panorama, Jardim Silvia, Cidade Jardim, Paraíso do Morumbi, Panambi, Jardim Do Colégio, Jardim Leonor, Vila Sônia e Vila Mot. De acordo com a Sabesp, o rompimento foi causado por obras de cabeamento da NET no local, na altura do número 3.000 da avenida, próximo da esquina com a Rua João Avelino Pinho Mellão, em frente à Favela do Jardim Colombo, no Morumbi. A Companhia de Engenharia de Tráfego interditou o trecho da avenida no sentido Vila Sônia/Campo Limpo para o reparo.