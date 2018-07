Fornecimento de água em SP deve voltar ao normal hoje O fornecimento de água na região da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, onde se formou uma enorme cratera ontem, após o rompimento de uma adutora, deve se normalizar ao longo do dia de hoje, segundo informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Por conta das chuvas que ocorreram desde a tarde desta terça-feira, os trabalhos de reparo foram prejudicados, segundo a Sabesp, causando atraso no restabelecimento da água. De acordo com a Sabesp, o fornecimento deve ser gradativo e os consumidores que estão localizados em lugares mais altos devem ser os últimos a receber a água. Os técnicos da Sabesp vão recolher material da adutora para analisar o que teria causado o rompimento, que deixou sem água cerca de 70 mil moradores da região. O acidente ocorreu por volta da 1h40 de ontem e a Sabesp interrompeu o fornecimento de água dos bairros abastecidos pela adutora - Tatuapé, Vila Gomes Cardim, Cidade Mãe do Céu, Vila Azevedo, Vila Lusitana, Vila Brasil, Chácara Califórnia, Vila Carrão, Chácara Santo Antônio, Parque São Jorge, Jardim Maranhão, Vila Moreira, Chácara Paraíso, Vila Regente Feijó, Vila Formosa, Chácara Mafalda, Vila Rio Branco e Jardim Guanabara - para fazer os reparos necessários.