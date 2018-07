Forro da Igreja Universal desaba em Campinas, interior de SP

Placas de gesso do teto do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no centro de Campinas (SP), desabaram no início da noite desta quarta, 4. De acordo com informações da Defesa Civil, cerca de 200 pessoas participavam do encerramento de um culto no momento do acidente. Por volta das 19h40, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado de socorro e encaminhou duas equipes ao local, mas nenhum fiel ficou ferido. Um engenheiro da Prefeitura de Campinas visitou o templo logo após o desabamento. As áreas onde as placas caíram - as duas laterais da igreja - já estavam interditadas pela brigada de incêndio da própria Universal. O profissional do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) reforçou a necessidade de isolamento do local, após vistoria, e emitiu um auto de interdição do templo, que comporta 4 mil fiéis e tem 17.884 metros quadrados. A igreja, no entanto, não será totalmente interditada. Estão isoladas apenas as áreas onde houve o descolamento das placas de gesso do teto. De acordo com informação preliminares da Defesa Civil, havia infiltrações no telhado, mas ainda é cedo para dizer qual foi a causa do acidente. Os representantes da igreja não foram localizados pela reportagem.