Forro de academia desaba e fere aluna em São Paulo A aluna de uma academia que funciona no Shopping Eldorado, em São Paulo, foi atingida hoje por um pedaço de gesso que caiu do teto da sala de musculação. Em comunicado, a Fórmula Academia informou que a frequentadora atingida, uma bancária de 27 anos, sofreu pequenos cortes no pescoço e na boca. A jovem foi encaminhada ao hospital Albert Einstein, onde fez uma tomografia. A responsável pela manutenção da academia está averiguando a extensão dos reparos. Durante o período de análise técnica e reconstrução do forro a sala de musculação ficará fechada.