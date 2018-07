Forro de colégio cede durante evento em Porto Alegre Parte do forro do salão de atos do colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, cedeu na manhã de hoje, durante a realização da Conferência Municipal de Assistência Social. Na hora do acidente, cerca de 200 pessoas ocupavam a parte frontal do auditório. Dez funcionários do colégio e uma pessoa ligada à organização do evento foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Eles passaram por exames e depois foram liberados.