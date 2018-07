Fortalecimento do programa ambiental "Estamos comprometidos em fortalecer o papel do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) como autoridade líder sobre meio ambiente global, que estabelece a agenda ambiental global, que promove a implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável dentro do sistema das Nações Unidas (...). Nesse sentido, convidamos a Assembleia-Geral da ONU, em sua 67.ª sessão, a adotar uma resolução fortalecendo e elevando o status do Pnuma (...)"