Fortaleza baixa valor de ingresso para não cair

Ingresso a R$ 7, R$ 6 até chegar a R$ 1. Esta é a estratégia do Fortaleza, lanterna da Série B do Brasileiro, para tentar evitar o rebaixamento para a Série C de 2010. O ingresso para o jogo de hoje, pela 27ª rodada, contra o Ipatinga, às 21h50, no Castelão, terá preço único nas cadeiras superior e inferior de R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia).

Sete é o número de vitórias que, pelos cálculos do presidente Lúcio Bonfim, falta para o time cearense não cair. Segundo Bonfim, a cada vitória o valor nos jogos no Castelão diminui R$ 1. "Ao final das sete vitórias, o ingresso custará um real", diz.

Bonfim aposta que hoje pelo menos 15 mil torcedores paguem R$ 7. "Na nossa vitória de 3 a 0 contra o Campinense, na sexta-feira, foram mais de oito mil pagantes. Agora, com esta promoção, esperamos 15 mil", torce o presidente.

A promoção batizada de "Fica Leão (mascote do time) na Segunda Divisão" valerá para os jogos dentro de casa, exceção contra o Ceará, na sexta-feira, já que o mando é do Ceará.

O Fortaleza soma 26 pontos em 26 rodadas. Tem 33,33% de aproveitamento, com sete vitórias e cinco empates. O time cearense já perdeu 14 vezes, levou 46 gols e fez 42. Caso vença sete jogos, somará 21 pontos e terminará com 47 pontos. "Condição que o afastaria do rebaixamento", destaca Bonfim.

LÍDER EMBALADO

Após vencer Guarani e Duque de Caxias, ambos por 1 a 0 no Maracanã, o Vasco encerra a série de três partidas consecutivas no Rio hoje, contra o Figueirense. Líder isolado com 55 pontos, o time carioca pode aumentar ainda mais a vantagem e ficar a duas vitórias do acesso. O time que completar 64 pontos praticamente garante vaga na elite do Brasileiro. Com isso, o Vasco precisa de apenas nove para sacramentar o acesso.