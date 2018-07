Fortaleza prepara mutirão para união estável de gays A Prefeitura de Fortaleza e a Defensoria Pública do Estado do Ceará vão realizar, na semana que vem, um mutirão para a união estável de homossexuais. O mutirão será realizado no dia 31, no Parque da Liberdade, durante a Quarta Cultural LGBT, evento da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza em prol dos direitos e da visibilidade de homossexuais.