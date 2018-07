Fortaleza também tem protesto contra a PEC 37 Uma manifestação com 500 pessoas pediu que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37, que tira poderes de investigação do Ministério Público (MP) seja derrubada pelo Congresso Nacional. Os manifestantes saíram do Parque do Cocó e percorreram 10 quilômetros até o Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.